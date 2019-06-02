Компания Foxconn закрыла в США несколько линий сборки смартфонов Huawei

Это произошло на фоне внесения китайской корпорации в черный список американского правительства. Причиной сокращения производства стало уменьшение заказа со стороны Huawei, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Поскольку американские власти запретили сотрудничать компаниям с Huawei, ее смартфоны могут лишиться обновлений операционной системы Андроид, сервисов Google, чипов от Интел и других комплектующих.