Английский клуб «Ливерпуль» выиграл у лондонского «Тоттенхэма» в финале футбольной Лиги чемпионов со счетом 2:0

Он стал обладателем главного клубного трофея Европы впервые с 2005 года.

В полуфиналах Лиги Чемпионов и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» сотворили чудо, пройдя своих соперников в лице «Барселоны» и «Аякса» лишь на последних минутах и даже секундах. При том, что положение обоих будущих финалистов казалось безнадежным. Такой же феерии ждали и в решающем матче за трофей Лиги Чемпионов, однако игра прошла в относительно спокойном режиме. Первый гол «Ливерпуля» случился уже на 2-й минуте после пенальти, который реализовал Мохаммед Салах. Впрочем, его назначение специалисты считают спорным: дело в том, что мяч от грудной клетки полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко в штрафной попал в плечевую часть его руки. Тем не менее, судья был непреклонен. Затем лондонцам, как и ливерпульцам, после такого начала мало что удавалось в атаке, а самым ярким моментом первого тайма в результате стал выход на поле девушки в купальнике. Уже ближе к концу второго тайма «Тоттенхэм» выдал несколько опасных атак, однако бельгийский нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги после отскока в штрафной на 87-й минуте оформил окончательный счет – 2:0. Для «мерсисайдцев» это шестой трофей Лиги чемпионов за всю историю.

В прошлом году «Ливерпуль» так же играл в финале Лиги чемпионов, но уступил мадридскому «Реалу» 1:3