Власти Китая заявили, что готовы и к торговой войне, и к переговорам с США

Такую позицию озвучил на международной конференции по безопасности в Сингапуре министр обороны Вэй Фэнхэ. Он отметил, что взаимная конфронтация только навредит обеим сторонам и что, несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут.

В мае США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25% на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Китай с 1 июня обложил пошлинами американские товары на 60 миллиардов долларов.