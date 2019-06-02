Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Евросоюзу по обязательствам за Brexit

По словам главы Белого дома, «он бы не стал платить столь огромную сумму» — речь идет почти о 50 миллиардах долларов.

В преддверии большого трехдневного официального визита в Великобританию, президент США заявил, что выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 миллиардов фунтов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества стоит вряд ли. Трамп выступил с такими словами в опубликованном интервью газете «Санди таймс». Он уточнил «Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма». Кроме того, хозяин овального кабинета сказал, что не уверен, что сохранит соглашение об обмене секретной информацией с Великобританией в случае, если к власти в Соединенном Королевстве придут лейбористы. В случае, если премьером станет Джереми Корбин, вопрос о сохранении соглашения об обмене разведданными между двумя странами может быть пересмотрен, не исключил американский президент. Он заявил, что прежде чем принять решение о судьбе соглашения, он должен познакомиться с Корбиным, который ранее называл Трампа «расистом с женоненавистнической риторикой». В это же время лидер британской партии Brexit Найджел Фараж заявил что в канцелярии правительства Терезы Мэй чинят препятствия его возможной встрече с Дональдом Трампом.

Визит американского президента на Туманный Альбион начнется уже завтра. Через день после его завершения нынешний Великобритании премьер Тереза Мэй официально объявит о своей отставке.