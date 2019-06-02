Самолет Сухой Суперджет ночью успешно приземлился в Шереметьево после удара молнии

По словам источника Интерфакса, яркую вспышку рядом с лайнером пилот заметил еще перед посадкой в Саранске. Местные наземные службы повреждений не заметили и разрешили обратный полет в Москву. Однако в Шереметьево были обнаружены следы поражения молнией, и самолет временно отстранили от полетов, — отметил источник.

В начале мая лайнер Сухой Суперджет совершил аварийную посадку в Шереметьево после удара молнии тогда погиб 41 человек.