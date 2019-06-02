Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях

Так считает губернатор Нижегородской области, где вчера на оборонном заводе взорвался тротил, десятки людей пострадали.

Власти доводили до людей информацию о случившемся для того, чтобы уменьшить панику, утверждает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию. В качестве примера он привёл такие сообщения: «собираем вещи и валим из города» или «у нас есть информация, что в Дзержинске происходит химическая катастрофа, нам нужно срочно бежать». Это не эмоциональная оценка событий, а как выразился глава региона абсолютно ненадлежащая информация, вброшенная чтобы посеять панику. И это, безусловно, подпадает под закон о фейковых новостях, сказал губернатор по итогам совещания оперативного штаба. Его слова приводит агентство Интерфакс. ЧП в Дзержинске произошло накануне днём. В цехе по производству тротила на оборонном заводе Кристалл прогремело два взрыва. В небо поднялся огромный гриб из дыма и пепла. Монотонный женский голос объявлял по громкоговорителям о нештатной ситуации на заводе и отсутствии угрозы населению. Пострадавших уже 85 человек, больше половины местные жители. Ударная волна побила окна в радиусе до трёх километров. Повреждено около ста общеобразовательных учреждений. Пострадавшим власти региона выплатят по 150 тысяч рублей.

В городе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.