Нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании

По информации газеты The Sun, некая женщина, чье имя не называется, подала заявление на бразильского форварда в полицию города Санту-Амару. Она утверждает, что преступление было совершено 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Женщина объясняет, что подала заявление только по возвращении в Бразилию, поскольку была слишком шокирована произошедшим и боялась обращаться в полицию другой страны.

Между тем, отец 27-летнего футболиста назвал обвинения попыткой вымогательства. При этом сам факт знакомства девушки со своим сыном он подтвердил, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии.