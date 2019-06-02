В Харькове сегодня состоится учредительный съезд новой политической силы – так называемой «Партии мэров»

Она создается в преддверии выборов в Верховную Раду на базе партии мэра Одессы «Доверяй делам».

Одесский градоначальник Геннадий Труханов, который создает альянс с мэром Харькова Геннадием Кернесом, на своей странице в Facebook написал: «Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских граждан в парламенте». На съезде состоится первый этап объединения, в данный момент все еще продолжаются переговоры. По словам Труханова, к этой политической силе готовы присоединиться мэры городов по всей Украине. Впрочем, политические эксперты отмечают, что за спиной у «партии мэров» стоит фигура бизнесмена Игоря Коломойского и задача, которая поставлена перед объединением украинских градоначальников – провести в парламент как можно большее число одномандатников. При этом существует и вероятность того, что после выборов в Раду партия «Слуга народа» вступившего в должность президента Владимира Зеленского сможет заручиться поддержкой новой силы при формировании парламентской коалиции.

На Украине считают, что партия мэров потенциально может рассчитывать на поддержку русскоязычного населения южных и восточных регионов страны.