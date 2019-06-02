В 15 российских городах сегодня пройдут акции противников вакцинации

Они станут ответом на озвученное в Госдуме предложение ввести в обязательном порядке паспорта о прививках для детей.

«Иммунный ответ» — под таким названием сегодня пройдет пикет представителей «антипрививочного» движения в Перми. Похожие акции состоятся еще в 14 городах. Все они направлены против политики властей в отношении прививок. Активисты считают, что родители вправе самостоятельно выбирать, вакцинировать ли своих детей. Они требуют не посягать на право свободно высказываться на эту тему, провести проверку всех вакцин в двойных слепых исследованиях, организовать учет случаев осложнений и назначать пострадавшим компенсации, а также запретить дискриминацию непривитых детей. Поводом для проведения акций стал круглый стол, который состоялся в Госдуме в апреле. В ходе встречи обсуждались последствия участившихся отказов от вакцинации в России и меры по исправлению ситуации. Было отмечено, что прямым следствием «антипрививочной» волны стал рост числа случаев заболевания корью. В прошлом году инфекцию подхватило 2,5 тысячи человек – это в три раза больше, чем в 2017-ом. В этом году в ряде регионов также отмечались вспышки заболевания.

Всемирная организация здравоохранения в своем последнем докладе о главных угрозах охране здоровья наряду с бедностью, ВИЧ-инфекцией и лихорадкой Эбола впервые указала в числе угроз отказ от вакцинации.