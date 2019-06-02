Власти Нижегородской области подсчитают ущерб от ЧП на заводе «Кристалл» в течение двух суток

Там в результате взрыва и пожара пострадали 85 человек, 16 были госпитализированы. Разрушены пять зданий на территории предприятия, повреждения получили и множество зданий в городе. Уже проведены все оперативные работы по оказанию помощи пострадавшим, вопрос компенсаций будет решен в ближайшее время. Из областного бюджета будет выделено по 100 тысяч на человека и еще по 50 тысяч от города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил, что жителей качественно и быстро информировали о ЧП. В соцсетях, однако, появлялись сообщения, не соответствующие действительности, целью которых было посеять панику. Эти случаи надо рассматривать с точки зрения закона о фейковых новостях, считает Глеб Никитин.