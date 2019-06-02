России грозит отстранение от Олимпиады в Токио

Поводом может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики подозревают в фальсификации документов по этому расследованию. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады 2020 года поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание планируется 8-9 июня в Монако.