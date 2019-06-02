Британец Энтони Джошуа не смог защитить три титула чемпиона мира, проиграв мексиканцу Энди Руису

Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой проходил на стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Таким образом мексиканский боксер отобрал у ни разу не проигрывавшего ранее британца пояса в супертяжелой весовой категории по версиям WBA Super, IBF и WBO. По словам Руиса, которого цитирует Би-би-си, он просто счастлив и не может поверить, что осуществил свои мечты. Джошуа после боя заявил, что проиграл достойному сопернику, поздравил первого чемпиона Мексики, он также извинился перед болельщиками и пообещал вернуться.