Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за право выступить в Премьер Лиге в  новом сезоне

Первые переходные матчи картину достаточно четко прояснили. Уфа на своем поле уверенно обыграла Томь со счетом 2-0. Теперь в Томске подопечным Вадима Евсеева можно даже проиграть с разницей в один мяч. Впрочем, не смотря на упаднические заявления руководителей сибиряков и непростую финансовою ситуация в клубе, игрокам Томи вполне по силам доказать, чего они стоят на самом деле.

В другой паре Нижний Новгород проиграл дома Крыльям Советов 1-3, пропустив два мяча в самой концовке. Новгородцы раскритиковали за ту игру судейскую бригаду. И наверняка попробуют сегодня взять реванш в Самаре.

Напомним, что по итогам Чемпионата ФНЛ Премьер Лигу уже пополнили футбольные клубы Тамбов и Сочи.