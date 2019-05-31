Молебен в поддержку протестующих против строительства храма на месте парка пройдет сегодня в Екатеринбурге

Его организовала «Церковь обожествления информации». Ранее большинство жителей города в опросе ВЦИОМа высказались против возведения храма в сквере у Драмтеатра.

Православная церковь стоит на других позициях. Нельзя лишать православных возможности возведения подобных объектов там, где им удобно, — говорил «Эху Москвы» зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что между сторонами должен быть конструктивный диалог, но в нем не могут участвовать те, кто выступает против религии в целом.