Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня планирует вылететь в Минск

Месяц назад он сменил на этом посту Михаила Бабича, на которого неоднократно жаловались власти соседней страны.

Три дня назад Совет Федерации досрочно прекратил полномочия главы комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева. Экс-сенатор должен был покинуть кресло только в сентябре этого года, но переход на другую работу подкорректировал его планы.

Новый посол – человек, который понимает ценность отношений двух стран – так охарактеризовали Мезенцева в Госдуме. На посту главы дипмиссии от него ждут работы по ускорению интеграции в рамках Союзного государства. Его предшественнику – Михаилу Бабичу – это не слишком-то удавалось. Бывший посол по меньшей мере дважды ссорился с белорусскими властями. Он активно ездил по регионам и допускал резонансные высказывания в адрес Минска. Тон Бабича в белорусском МИД называли «менторским» и говорили, что он «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». Источники «Коммерсанта» утверждают, что об отставке Бабича Владимира Путина просил лично Александр Лукашенко.

До своей работы в Совете Федерации Мезенцев был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, а также губернатором Иркутской области.