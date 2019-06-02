Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске

В их числе порядка 70 детсадов и 31 школа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, «никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла», заменить их необходимо в ближайшие сутки.

Со своей стороны глава города Иван Носков сказал, что для определения размера ущерба зданиям понадобится двое суток. В первую очередь речь идет об объектах социального значения и жилого фонда.

Накануне в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошла серия взрывов. После этого возник пожар. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 были госпитализированы. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».