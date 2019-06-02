Не менее 8 полицейских погибли, 10 пострадали в результате подрыва автомобиля в провинции Газни на востоке Афганистана

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. В машине находился смертник, который направил транспортное средство в расположения афганских правоохранительных органов.

Между тем, местные СМИ со ссылкой на пресс-центр МВД также сообщают, что в одном из районов афганской столицы рано утром был подорван автобус, который перевозил студентов университета. Ранено по меньшей мере десять человек.

Телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает об одном погибшем и десяти раненых. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за это нападение.