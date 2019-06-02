Британец Энтони Джошуа не сумел защитить свои чемпионские титулы по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям

В 12-раундовом поединке, который прошел этим утром в Нью-Йорке, он проиграл мексиканцу Энди Руису техническим нокаутом в 7-м раунде.

Для 29-летнего Джошуа это поражение стало первым в карьере. До этого он 22 боя был несокрушим. Так, ранее он победил россиянина Александра Поветкина и заставил завершить карьеру украинца Виталия Кличко.

Первоначально британец должен был встретиться с американцем Джареллом Миллером, но тот не сумел пройти допинг-тест и был отстранен от боя. 1 мая стало известно, что его заменит Руис. Для Джошуа это был первый поединок в США.

29-летний Руис во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В декабре 2016 года он не сумел завоевать титул WBO, проиграв Паркеру по очкам. Всего в его послужном списке 33 победы (22 нокаутом) и одно поражение.