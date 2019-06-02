В Москве сегодня пройдет пятикилометровый «Красочный забег»

Организаторы называют его самым массовым и ярким беговым событием начала лета.

Стартовый городок откроется в 8 утра, через два часа начнется забег, а уже в 11 состоится награждение победителей и призеров. Участников разноцветного спортивно-развлекательного действа ждут цветные зоны на дистанции и красочный салют на финише. Маршрут проходит вокруг спорткомплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Предстоит миновать четыре красочные зоны, где участников забега будут осыпать яркими красками. Регистрация на мероприятие завершилась еще накануне, а само участие не было безвозмездным, но понаблюдать за происходящим могут все желающие. Особенность забега в том, что результаты большинства участников никак измеряться и фиксировать не будут, но судья на глаз определят победителей — трех мужчин и первых трех женщин, который раньше других пересекут финишную линию. Ну а у всех остальных — велик шанс сделать яркие и запоминающиеся фотографии. Не поваляться в краске не получится.

От участников моложе 18 лет при регистрации в забеге для выхода на беговую дорожку требовалось разрешение родителей.