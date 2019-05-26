Противники принудительной вакцинации выйдут на уличные акции в 15-ти российских городах

Они требуют прекратить дискриминацию непривитых детей.

Обеспокоенность людей прививками тяжело понять, поскольку отказ от вакцин подвергает несовершеннолетних большой опасности, — сказала «Эху Москвы» заведующая лабораторией детских вирусных инфекций институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Надежда Юминова.

Юминова добавила, что из-за движения против прививок корь вернулась как полноценная проблема для общества. По её словам сейчас есть данные о пятидесяти двух тысячах заболевших в Европе, а совсем недавно счет шел на единицы.