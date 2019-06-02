В Екатеринбурге сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма на месте сквера

К РПЦ это мероприятие отношения не имеет – его организует «Церковь обожествления информации».

«Великая церковь обожествления информации» появилась в Челябинске в январе прошлого года. Она призвана объединить всех людей, недовольных цензурой в государственных СМИ. Основатели церкви – студенты. Изначально они планировали создать общественную организацию, но из-за ограничений законодательства выбрали формат религиозного объединения. Молебен адепты церкви решили провести в разгар протестов против строительства храма РПЦ на месте сквера в центре Екатеринбурга. В своем уведомлении организаторы отметили, что их цель – наладить экуменический диалог между религиозными организациями, повысить религиозное разнообразие и толерантность. В заявке отмечается, что некоторые защитники сквера являются приверженцами идеалов «Церкви обожествления информации» и их преследование противоречит закону о свободе совести и о религиозных объединениях. Заявители также обещали обеспечить общественный и духовный порядок во время молебна. Свердловские власти мероприятие согласовали, но предложили выбрать другое место, поскольку на заявленное время в сквере назначено мероприятие.

Массовые акции в защиту сквера проходили в Екатеринбурге в середине мая. Было задержано около 100 человек. В итоге властям пришлось уступить протестующим – они отказались от планов строить храм у Драмтеатра, предложив жителям самим выбрать место.