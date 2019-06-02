Трое военнослужащих убиты, семеро ранены в результате обстрела территорий к юго-западу от столицы Сирии

Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на военный источник. По его данным, несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра (в 40 км к юго-западу от Дамаска) были выпущены со стороны Израиля. Сообщается также о материальном ущербе в результате обстрела. Ранее САНА информировало, что сирийские ПВО поразили воздушные цели противника к югу от столицы.

В то же время, официальный представитель израильских военных сообщил, что две ракеты были пущены с территории Сирии в сторону Голанских высот, которые контролирует Израиль. Подробностей не приводится.