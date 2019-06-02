Энди Руис стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

В поединке, который несколько минут назад завершился в Нью-Йороке, мексиканец победил действующего чемпиона британца Энтони Джошуа.

Впервые в своей карьере непобедимый боксер оказывался в нокдауне четыре раза за бой. В 7-м раунде он отказался продолжать поединок. После этого огромный Руис запрыгал по рингу как ребенок. «Я не могу поверить, что это произошло», — сказал он чуть позже.

На кону стояли все четыре титула, завоеванные 29-летним британцем — по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO).