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06:03, 02 июня 2019

В ряде российских регионов сегодня пройдут очередные митинги против строительства мусорных полигонов

Жители Кировской области снова выступят против создания свалки в районе деревни Осинцы. Как пишет городской портал Кирова, со ссылкой на активистов, ранее Арбитражный суд признал недействительным разрешение, выданное на строительство полигона, но власти решение суда исполнять не торопятся. Никаких действий не предпринимает и прокуратура. Между тем в зеленой зоне свалки уже вырублено множество деревьев.
Еще одна точка протеста – железнодорожная станция Шиес. Она находится на границе Архангельской области и республики Коми. Неподалеку от транспортного узла строят мусорный полигон для отходов из Москвы, против чего резко выступают местные жители. На протяжении нескольких прошлых месяцев в регионе практически ежедневно проходили митинги и пикеты. Сегодня массовая акция запланирована в Сыктывкаре.

В середине месяца строительство полигона в Шиесе обещают законсервировать и провести экологическую экспертизу.



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