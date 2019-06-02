Губернатор Нижегородской области считает, ложные сведения о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о «фейковых новостях»

По его мнению, это «тот случай, когда необходимо рассмотреть возможность его применения». Он уточнил, что после инцидента некоторые граждане «распространяли не соответствующую действительности информацию в соцсетях», ссылались на якобы конфиденциальные источники, сравнивали произошедшее с катастрофами прошлого, что могло привести «к неправильной оценке» и «посеять панические настроения». По словам Никитина, помимо ложных сообщений, в том числе о якобы тяжелой экологической ситуации в городе, поступали звонки о минировании объектов. «Провокаторы пытались использовать трагедию, чтобы расшатать ситуацию», — считает глава региона.

Накануне в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов и начался пожар. По данным Минздрава, 85 человек пострадали, 16 госпитализированы.