В Нью-Йорке пройдет поединок между непобежденным британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом

На кону все четыре титула, завоеванные чемпионом в тяжелом весе — по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO). Для Джошуа это первый поединок после победы над россиянином Александром Поветкиным. Ранее британский боксер заставил завершить карьеру Владимира Кличко.

Само шоу уже началось. Главные герои выйдут на ринг в ближайшее время. Трансляцию ведет телеканал МатчТВ.