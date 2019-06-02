Защита обвиненного в убийстве экс-главы Раменского района Андрея Кулакова обжалует его арест
Как сообщил адвокат Артем Сарбашев, вину его подзащитного «ни прямо, ни косвенно» не подтвердил ни один свидетель. По словам юриста, что бывший чиновник будет содержаться в областном СИЗО, но в каком именно, он не уточнил. Сейчас Кулакова доставили обратно в изолятор временного содержания в Лобне.
Экс-главу Раменского района задержали 31 мая, за два дня до этого он досрочно покинул пост. Накануне Бабушкинский суд Москвы его арестовал на месяц и семь суток. По версии следствия, он убил 39-летнюю женщину по причине «личной неприязни». Ее тело нашли 4 мая в принадлежавшем ей автомобиле, оставленном в лесу. Сам Кулаков не признал вину. По его словам, в последний раз он виделся с погибшей 29 апреля. Он утверждает, что в момент убийства находился в кругу семьи.