США начали требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу. Новая форма действует с 31 мая, сообщает Associated Press. По данным агентства, в анкете появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей». Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия. В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.