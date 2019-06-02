Прокуратура проверит видео с банкетом для заключенных колонии строгого режима под Орлом

Пир был приурочен к празднованию Пасхи, однако известно о нем стало только сейчас. Кадры опубликовало местное издание «Орловские новости». На записи видно, как один из осужденных выстраивает остальных на плацу и поздравляет их от имени некоего Арсена Ереванского (это вор в законе Арсен Мкртчян) и «положенца Ромы Шамана», а также скандирует «Жизнь ворам», на что ему отвечают: «Вечно!». После торжественной речи заключенные направляются к столам, на которых уже стоят еда и напитки. Сотрудников колонии на кадрах не видно.