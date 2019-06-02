Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» был прерван из-за девушки в купальнике

Она выбежала на поле в середине первого тайма. На ней не было символики команд. Игра продолжилась после того, как ее вывели с арены и завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

По данным СМИ, нарушительницей порядка оказалась американская актриса и модель Кинси Волански. Ее называют подругой проживающего в США пранкера российского происхождения Виталия Здоровецкого.

В июне 2016 года он тоже выбегал на площадку во время одного из матчей финальной серии НБА, на груди у него была надпись «Трамп — отстой».