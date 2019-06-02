Группа альпинистов пропала в индийских Гималаях

Спасатели ищут восемь человек из разных стран, которые не вернулись в базовый лагерь в положенный срок — 26 мая. Речь идет о международной команде. В числе пропавших — четверо британцев, двое американцев, один австралиец и один индиец. Всего в восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная принимали участие 12 альпинистов. Все они выдвинулись на маршрут 13 мая. Спустя 12 дней вернулись только четверо. Би-би-си со ссылкой на местные власти отмечает, что поиски затруднены проливными дождями и снегопадом. Ожидается, что этим утром будет задействован вертолет ВВС Индии.