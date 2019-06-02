Пострадавшие при взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске получат компенсации в размере 100 тысяч рублей из областного бюджета и по 50 тысяч от города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По последним данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 были госпитализированы. Со своей стороны глава города Иван Носков сказал, что для определения размера ущерба зданиям понадобится двое суток. В первую очередь речь идет об объектах социального значения и жилого фонда. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали около ста образовательных учреждений. У них в основном выбиты стекла. Площадь разрушения на территории самого завода составила около 800 кв. метров. Сейчас, по данным МЧС, аварийно-спасательная операция завершена. Группировка спасателей, которая была задействована на месте инцидента, частично сокращена. Проводится работа по ликвидации последствий, оценка обстановки.