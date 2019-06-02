Кирилл Серебренников планирует зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова. Режиссер сообщил об этом в кинотеатре «Октябрь» в рамках ретроспективы кинофестиваля «Кинотавр», передает РИА Новости. Он пояснил, что приступить необходимо зимой, так как в картине зимняя натура. О съемках фильма было объявлено в середине мая на Каннском феситвале. Фильм станет копродукцией России, Франции и Швейцарии. По словам Серебренникова, картина будет про человека, «который сочиняет свой мир, про взаимоотношения воображаемого мира и реального».