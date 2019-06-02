Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу книги о событиях в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу книги, посвященной инциденту в Солсбери. На страницах в Facebook и «ВКонтакте» она рассказала подробнее о семье и событиях, предшествовавших новости об отравлении родственников. Ранее в беседе с ТАСС Виктория Скрипаль отмечала, что планирует завершить работу над книгой в феврале этого года. Ее предположительный объем должен составить 100 страниц. Однако позднее она сообщила о разногласиях с человеком, помогавшим ей в написании, после чего решила сама завершить работу и с 1 июня начать публикацию отдельных глав в соцсетях. Периодичность выпуска глав из книги пока не определена.