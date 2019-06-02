Члены ОНК сообщили об избиении в московском СИЗО бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова

Члены Общественной наблюдательный комиссии сообщили об избиении в московском СИЗО-4 бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. По его словам, такой вывод сделан после изучения записи видеорегистратора одного из сотрудников СИЗО. Кроме того, «у арестованного обнаружены на теле многочисленные гематомы, ссадины и синяки», — рассказал Интерфаксу ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Из медкарты и со слов арестованного правозащитники узнали также, что у Аверьянова и его сокамерников несколько дней давление «доходило до 200», однако госпитализировать его не стали. ОНК собирается обратиться в Генпрокуратуру.

На прошлой неделе Аверьянов лезвием порезал себе обе голени в знак протеста против действий сотрудников изолятора. Он утверждает, что они применяли психологическое давление и физическую силу из-за его отказа выйти из камеры на следственные действия. Мужчину отправили в психиатрическую больницу при СИЗО «Бутырка».

Аверьянов был арестован в декабре 2017 года по обвинению в убийстве. Мужчина открыл стрельбу, когда на фабрику для описи имущества пришли судебные приставы. В результате был ранен, а затем скончался охранник предприятия. Аверьянов утверждает, что сделал это случайно и не собирался никого убивать. На допросе он рассказал, что у него отобрали фабрику в ходе рейдерского захвата.