Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске

В их числе порядка 70 детсадов и 31 школа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, «никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла», заменить их необходимо в ближайшие сутки. Он также высказал опасение, что число пострадавших в результате взрывов может увеличиться. По последним данным Минздрава, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 были госпитализированы. Накануне в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошла серия взрывов. После этого возник пожар. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».