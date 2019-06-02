Рособрнадзор сообщил об атаках на интернет-ресурсы ЕГЭ

Работоспособность серверов и их доступность для специалистов и пользователей удалось сохранить, атаки не помешали обработке результатов госэкзамена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Материалы по хакерским атакам переданы в правоохранительные органы. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России 27 мая. К сегодняшнему дню выпускники российских школ уже сдали литературу, географию, математику, историю и химию. В понедельник состоится экзамен по русскому языку.