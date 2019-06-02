В Шереметьеве второй день подряд задерживается выдача багажа пассажирам ряда рейсов

В пресс-службе аэропорта объясняют это «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон». Отмечается, что система обработки и транспортировки работает в штатном режиме. В ближайшее время «прогнозируется стабилизация ситуации». По словам источника «РИА Новости», задержки наблюдаются в терминалах D, E и F. «Авиакомпаниям приходится буквально эвакуировать своих сотрудников, доходит чуть ли не до драк», — сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работает полиция. Он также рассказал, что на прошлых выходных было задержано около 3,5 тысяч единиц багажа. По его словам, в Шереметьеве не хватает сотрудников, отвечающих за погрузку и разгрузку, а также программы, которая просчитывает, «сколько машин и куда надо подогнать». В пятницу, как передает РБК, задержка при выдаче багажа составляла в среднем 1,5-2 часа для половины прибывающих рейсов, а некоторые пассажиры ждали три-четыре часа. Позже в аэропорту заверили, что весь задержанный багаж выдан.