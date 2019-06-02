Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков заявил о наличии алиби

По его словам, в момент преступления он находился дома в кругу семьи. На заседании Бабушкинского суда Кулаков отметил, что у него не было никаких причин, чтобы это совершать, и он не мог физически это сделать, передает ТАСС. Ранее бывший чиновник утверждал, что последний раз встречался с погибшей 29 апреля. По версии следствия, Кулаков убил 39-летнюю женщину в ночь на 2 мая из-за «личных неприязненных отношений». Ее тело нашли 4 мая в принадлежавшем ей автомобиле, оставленном в лесу. По данным СМИ, погибшая — зампредседателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова. Кулакова задержали в пятницу, позднее стало известно, что за два дня до этого он покинул свой пост. Проверка на полиграфе подтвердила его виновность. Накануне он был арестован.