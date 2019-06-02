Число госпитализированных в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 16

Всего пострадало 85 человек. Среди них, по данным Минздрава, 39 работников завода и 46 жителей города. Власти опасаются, что число пострадавших может возрасти. Накануне в цехе по производству тротила произошла серия взрывов. После этого возник пожар. Разрушены пять зданий. В городе введен режим ЧС. В качестве причины называется нарушение технологических процессов на заводе. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».