Ливерпуль выиграл финал Лиги чемпионов УЕФА
Он держал победу со счетом 2:0.
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Он держал победу со счетом 2:0.
Прекратить войну с Украиной! Запрет на поставки (российского) топлива на Украину вступил в силу. Это очередной ответ Кремля братскому народу на его демократический выбор? Хочу понять – Вы за это когда-то голосовали? Я – против! Самые дорогие ошибки – политические! Надоела вся эта бессмысленная властная дребедень!..
Как Борис Ельцин создал институт преемничества Отставка правительства Черномырдина означала смертельный удар по институтам исполнительной власти и концентрацию почти всех президентских полномочий в руках дочери и (будущего) зятя президента. От этого удара ельцинская политическая система оправиться уже не смогла…
В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме» Активисты движения «Лев против», выступающего против курения и распития алкоголя в общественных местах, накануне поздно вечером пришли в амфитеатр на Хохловской площади, где москвичи отмечали начало лета