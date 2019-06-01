В результате загорелись сам грузовик, один из вагонов и локомотив. Как сообщили «Интерфакс» в службе «скорой помощи», в лечебные учреждения Краснодара госпитализированы трое, включая водителя бензовоза и машиниста поезда. Пассажиры на автобусах доставлены в краевой центр и размещены на вокзале ожидая отправки по маршруту следования. В пресс-службе МЧС заявляют, что движение поездов на аварийном участке восстановлено.