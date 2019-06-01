Флаги США над Белым домом и  правительственными зданиями 4 июня будут приспущены

Об этом распорядился президент США Дональд Трамп в связи с гибелью 12 человек в городе Вирджиния-Бич. Это также касается всех американских посольств, военных баз и военно-морских судов. 40-летний Диуэйн Крэддок работавший на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич, накануне открыл стрельбу в здании муниципалитета. По данным газеты «Уолл-стрит джорнэл», таким образом он мог отомстить за увольнение. Все погибшие были его коллегами по работе. Сам стрелок был смертельно ранен полицейскими.