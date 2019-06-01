Защита обвиненного в убийстве бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова обжалует его арест
Об этом сообщил адвокат Артем Сарбашев. Он отметил, что если дойдет до суда, то он будет советовать своему клиенту просить о суде присяжных. Суд арестовал Кулакова до 7 июля. Сам он вины в убийстве не признал, утверждая, что у него алиби. Убитая — 39-летняя замглавы Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова. Женщина, по данным следствия, была задушена в салоне автомобиля 2 мая. Накануне стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района еще 29 мая.