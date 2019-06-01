«Единая Россия " готова приостановить членство в партии бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова

Против него возбуждено уголовное дело о хищении 700 млн рублей. Как говорится на официальном сайте регионального отделения «Единой России», вопрос будет решен на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии. Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года и был освобожден от должности указом президента по собственному желанию. В сентябре 2018 года его избрали депутатом Ивановской областной Думы списку «Единой России».