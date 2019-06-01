Движение поездов после столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее восстановлено

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Пассажиры Поезда Адлер — Нижневартовск будут отправлены по маршруту следования своим составом. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, пострадал водитель большегруза. Об этом сообщил официальный представитель управления МВД по Адыгее Байзер Гомлешко

Пострадали машинист и его помощник, еще 13 пассажиров обратились

за медпомошью. Все 189 пассажиров, в том числе 15 детей, на автобусах были доставлены в Краснодар.