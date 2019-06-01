Пропавших без вести после взрывов и пожара в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, нет

Об этом сообщает оперативный штаб, развернутый на месте происшествия. Сегодня в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов, затем начался пожар, он уже потушен. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Михаил Чирков.

В самом Дзержинске действует режим ЧС. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Сегодня же выяснилось, что гендиректор «Кристалл» буквально за сутки до сегодняшнего ЧП был отстранен за систематические нарушения промышленной безопасности. 4 апреля на заводе «Кристалл» произошел еще один взрыв. Тогда было полностью разрушено здание цеха по производству взрывчатки. В результате сегодняшних взрывов на заводе пострадали почти 80 человек, погибших нет. Ущерб предстоит еще уточнить, — заявил мэр Дзержинска Иван Носков

В мэрии города подчеркивают, что повторных новых взрывов на «Кристалле» нет.