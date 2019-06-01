Стрелок , открывший стрельбу в городе Вирджиния-Бич Диуэйн, легально приобрел большое количество стрелкового оружия.

Стрелок Диуэйн Крэддок, открывший стрельбу в Муниципалитете американского города Вирджиния-Бич Диуэйн, легально приобрел большое количество стрелкового оружия. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, оно не применялось во время других зарегистрированных случаев стрельбы в стране. По словам шефа городской полиции, стрелявший был вооружен, в частности, пистолетом 45-го калибра с глушителем, магазинами повышенной вместимости и значительным запасом патронов. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился приспустить сегодня флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в память о 12–ти жертвах трагедии.