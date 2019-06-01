Госдеп США начал требовать практически у всех соискателей виз информацию об их страницах в соцсетях, адресах электронной почты, а также номерах телефонов. Как передает Ассошиэйтед Пресс, требование вступило в силу с начала месяца после утверждения изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. По сведениям агентства, изменения затронут около 15 млн иностранцев.