Мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о личном приеме. Как сообщил у себя в Фейсбуке адвокат Ринат Кузьмин, женщина хочет напомнить президенту, что с момента убийства ее сына прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев находится в суде.

О реакции Зеленского на обращение матери Бузины сообщений не поступало